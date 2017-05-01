中國嚴厲控制網遊 沒用身分證件註冊不准儲值

2017-05-01 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國文化部在去年12月發布了《文化部關於規範網路遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》（簡稱《通知》），於今天（1日）開始實施相關規範，例如在網路遊戲中，如果玩家沒有使用身分證件進行註冊，那麼就不能儲值和消費。

綜合媒體報導，《通知》裡的這項要求，是為了應對現在玩家們常用手機號碼或隨機生成的帳密進入遊戲，在消費時不易認定玩家的身分，這在過去已產生不少消費糾紛。另一方面，《通知》還規定遊戲中的虛擬貨幣或道具，不得兌換成現金，以此扼殺網路遊戲裡可能產生的賭博或詐騙。

《通知》中另一個重要規定是，不能拿國家法定貨幣去直接抽獎，就算是兌換遊戲內的貨幣也不行，這一項規定，將影響許多轉蛋、抽卡遊戲中獲取卡牌和角色的機制。