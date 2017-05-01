中客不來濟州島 南韓黃金長假人潮只少0.7％
2017-05-01 13:39
南韓濟州島是觀光勝地，雖然中客不來，但從4月29日到5月9日的黃金長假期間，總旅客數只比去年同期少了0.7%。圖為遊客徜徉在濟州島的美景之中。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國不滿南韓與美國合作部署薩德防禦系統，赴韓旅遊的中客大幅下降。但濟州觀光協會預測，從4月29日到5月9日的黃金長假，估計會有49萬名旅客到南韓觀光聖地濟州島度假，比去年同期的49萬1481人，總旅客數只少了0.7%。
據韓國《中央日報》報導，南韓人相當挺自家的觀光產業，光是韓國人就預計有45萬2000人來到濟州島，比去年的38萬828人成長了18.7%，外國遊客則估計有3萬6000人，跟去年同期的11萬653人少上許多。
會有這樣的狀況，是因為中國遊客大量減少，中國在今年4月29日至5月1日的五一勞動節假期，來到濟州島的人數，從去年的2萬7917人，減少到4960人。另外由於南北韓情勢不穩，也造成日本遊客數目下降。但就總體旅客數量而言，只比去年少了0.7%。
南韓人相當挺自家的觀光產業，圖為濟州島觀光景點之一。（歐新社）
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