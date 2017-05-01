父子溫馨共浴照神還原 網友笑稱眼睛業障重...

2017-05-01 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子沃克（Tyler Walker）當地時間27日於臉書貼出兩張幼兒、成人時期與老爸共浴的溫馨對比照，意外在網路上引起騷動。

許多父母都有一個習慣，手拿相機猛按快門，拍下自家寶貝的可愛身影，將來也可以拿出來回味，感嘆時光飛逝，當年的屁孩，如今已成長茁壯、出落得亭亭玉立。

然而，回憶的方式不只靠照片，也可以「身體力行」！沃克日前挖出一張與老爸共浴的舊照後，邀請老爸擺出與照片一模一樣的動作、姿勢，「神還原」當時的一景一幕，再將前、後對比照上傳臉書。

根據沃克上傳的照片，左邊是他小時候與父親在浴室泡澡，右邊則是長大成人的他，騎在僅著四腳褲的老爸身上。照片中可見，老爸茂密的頭髮、線條分明的身材，如今已日漸灰白、成了「團結一塊」的啤酒肚，而當年毛髮尚未長齊的沃克，已變頭有點禿、魚尾紋好幾條、笑容內斂的大男孩，但不變的是，兩人感情依舊很「麻吉」。

這篇貼文至今已被分享逾6萬7000次，《鏡報》、《太陽報》、《每日郵報》、《每日星報》與《都市日報》等知名外媒也相繼報導這則趣味十足的新聞。網友笑稱，「這畫面怪怪的」、「太超過了」、「我想歪了啦！」、「眼睛業障重」；還有人呼朋引伴，標記友人一起湊熱鬧，「我們也來試試！」沃克的臉書，短短幾天就湧入近2萬8000筆留言洗版。