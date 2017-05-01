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老爸把女兒切成兩半！ 魔術師讓600萬人驚呆

魔術師爸爸弗洛姆（Justin Flom）對自己的女兒施展魔術。（圖擷自臉書）

2017-05-01  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國魔術師弗洛姆（Justin Flom），最近喜獲愛女晉升為新手老爸，但魔術師的性格讓他忍不住對掌上明珠下手，將可愛的小女兒切成兩半，結果女嬰卻還能活動自如，其實這就是常見的人體分離魔術。

弗洛姆在臉書上傳了這但影片，只見他趁著女兒熟睡時，拿了兩本童書插進女兒的腰際，接著再將兩本書分開，結果女嬰的上下半身就瞬間分離。但奇怪的是，女嬰醒來後來能若無其事地和爸爸玩耍，但這時她的身體可是只有一半。

弗洛姆的手法引起網友們連連驚呼，影片已有將近600人觀看，有人好奇詢問秘訣時，弗洛姆笑稱其實女兒有一個「只有一半的妹妹」，才能做到這種事。還有網友打趣地說，千萬別讓魔術師爸爸和女兒獨處，否則媽媽們見到這種場景可能會當場昏倒。

相關影片請見：

女兒的上半身和下半身被分離開來。（圖擷自臉書）

女童只有上半身卻仍若無其事地笑著。（圖擷自臉書）

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