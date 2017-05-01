「薩德」買單重新協商？ 韓：沒得商量

美韓雙方昨晚通電後，所公布的通話內容出現矛盾，讓薩德買單爭議進一步發酵，韓國防部今堅稱「薩德」費用無法再協商。（法新社）

2017-05-01 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要求南韓承擔部署「薩德」飛彈防禦系統所需的10億美元費用（約新台幣300億元），引發南韓社會譁然，美韓雙方昨（30日）晚通電後，所公布的通話內容出現矛盾，讓爭議進一步發酵，韓國防部今（1日）記者會中堅稱「薩德」費用無法再協商。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台國家安全室室長金寬鎮昨（30日）晚間與美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）通電確認「薩德」費用協議內容，金寬鎮在通話後表示，雙方再次確認了兩國有關「薩德」的協議內容，根據協議，南韓政府提供部署用地及基礎設施等，「薩德」的建立、部署運作及維護費用則由美國承擔。

不過麥馬斯特在接受外媒專訪時，被問到「是否向韓方表示美國將遵守先前訂下的協議」，麥馬斯特稱這「並非我意」，聲稱自己最討厭的就是否定總統的發言，他補充：「在重新協商之前，現有協定都有效」。

對此，南韓國防部發言人文尚均今在記者會上態度強硬，稱「薩德」部署費用無法再協商，防衛經費分攤比例是對駐韓美軍對半島安全的貢獻、韓方財政承擔能力、半島安全情況、駐韓美軍維持穩定駐紮的基本條件等綜合因素進行考慮後所確定的。