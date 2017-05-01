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英軍間諜行動遭洩漏！百元App掌握戰機動向

日前英國一架跟蹤俄羅斯的機密偵察機，竟然被一個約2.99英鎊（約新台幣120元）的手機軟體掌握動向。（圖擷取自DailyMail）

2017-05-01  11:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國一架跟蹤俄羅斯的機密間諜機，竟然被一個約2.99英鎊（約新台幣120元）的手機軟體掌握動向，高達數以萬計的民眾在觀察這架飛機的去向，還在社群網站分享。

根據英國《每日郵報》報導，4月18日一架價值253億的英國皇家空軍的RC-135偵察機，當時與美國偵察機和F-35A戰機合作，竊取俄國在波羅的海的加里寧格勒基地情報。但一般民眾只要藉由手機軟體，就能夠了解在2.7萬英呎高空的戰機動向。

當時許多民眾將英國戰機的動向，分享在社群網路上。英國前空軍準將皮奇福克（Graham Pitchfork）警告，英軍戰機的動向外洩，事態非常嚴重，將會讓英軍的機密暴露。

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