評首艘中製航母 法智庫：上世紀50年代的設計

中國首艘自製航母上月26日舉行下水儀式，法國智庫認為，從航母的建造來看，這依然屬於上世紀50年代設計的裝備。（歐新社）

2017-05-01 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航母上月26日舉行下水儀式，法國國際戰略關係研究所認為該航空母艦對於中國來說是一大躍進，但從航母的建造來看，這依然屬於上世紀50年代設計的裝備。

法國國際戰略關係研究所28日發表一篇名為〈介於國家創新和國際落後之間的中國第一艘自製航母〉的文章，分析了中國剛剛下水的自製航母；文章表示，從技術的角度來看，這艘航母是中國有史以來最大的軍艦，從另一個方面來看，該航母在很大程度上是受蘇聯「庫茲涅佐夫」級航母的啟發。對於北京來說，這艘新航母意味著一個大躍進，但從航母的建造來看，這依然屬於50年代設計的裝備。

該航母沒有彈射器，這表明它在實戰上是有局限性的，另外常規動力也讓這艘船在續航力上受到限制，必須定期加油，不過常規動力航母可隨意休整待命，以法國核子動力航母「戴高樂號」為例，核子動力航母每5至6年就要停止運行18個月，相反，常規動力航母每2至3年只需休息幾個月的時間。

文章提到，就軍事戰略來說，中國面臨兩個問題，一個是美國，另一個是維護自己勢力範圍的軍事優勢，中國想要在一定的區域內（南海、東海、甚至部分太平洋區域）控制或禁止任何敵對力量的存在，這也是中國想擁有航母的理由，「遼寧號」是用來學習的，而這艘新航母則是真正要用於實戰的航母，但因技術原因，北京目前只是著眼於防禦能力。

在戰力表現來看，文章稱中國航母遠不如美軍航母，在結構設計上相差幾十年，艦載機也落下風，美國航母所具有的執行任務的能力，也就是24小時所能執行的任務的數量，絕對是中國航母所無法比擬的。