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被綜合格鬥打趴 魏雷：在太極裡我只是小學生

中國太極宗師魏雷（倒地白衣者），被綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬打趴倒地。（圖擷自YouTube）

2017-05-01  09:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國太極宗師魏雷日前和綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬對打，魏雷在10秒內慘遭打趴倒地，讓外界開始熱議太極的實戰能力。對此魏雷強調，在太極裡他只是個小學生，在他失敗後，相信有更多熱愛傳統武術的人，出來接受新挑戰。

據《騰訊體育》報導，魏雷透露，他並沒有甚麼受傷，只有額頭上有個小傷口。他承認，自己過去所教給學員的東西，很多並不符合時代演進與競技體育的狀況，但他強調自己沒有欺騙任何人。

魏雷指出，這次的落敗並不代表傳統武術不敵自由搏擊，因為他並非傳統武術的代言人，他只能代表他自己。魏雷說，在中國學習傳統武術的有成千上萬人，他在裡面只是個小學生罷了，相信這次他的失敗，能引來更多高手出面迎戰。

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