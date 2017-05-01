| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
1年半贏7百萬！馬拉松賽爆邀非洲快腿騙獎金 全台報稅網站當機！ 國稅局緊急搶修中 PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
 首頁 > 國際

百姓何辜？ 美軍空襲IS已釀352平民喪命

美軍指出，自2014年在伊拉克與敘利亞的IS控制區中進行空襲以來，造成352位平民喪生。（美聯社）

2017-05-01  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近期持續對極端組織伊斯蘭國（IS）進行空襲，不過在頻繁空襲的同時也造成平民傷亡，美軍在週日公布數據，指出自2014年在伊拉克與敘利亞的IS控制區中進行空襲以來，造成352名平民喪生。

根據《路透》報導，美國軍方在公布平民死傷數字後，遭到人權監督團體質疑，強調官方統計數字遠低於其他外部團體的估計，監督團體「Airwars」表示，以美國為首的聯軍空襲已奪走超過3000名平民的性命。

美國國防部則在聲明中指出：「我們對平民無辜喪生表示遺憾，並對這些因為攻擊受影響的家屬及人民表達最深切的同情。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IS 伊斯蘭國 伊斯蘭國（IS） 美軍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：百姓何辜？ 美軍空襲IS已釀352平民喪命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.