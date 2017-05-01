百姓何辜？ 美軍空襲IS已釀352平民喪命

美軍指出，自2014年在伊拉克與敘利亞的IS控制區中進行空襲以來，造成352位平民喪生。（美聯社）

2017-05-01 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近期持續對極端組織伊斯蘭國（IS）進行空襲，不過在頻繁空襲的同時也造成平民傷亡，美軍在週日公布數據，指出自2014年在伊拉克與敘利亞的IS控制區中進行空襲以來，造成352名平民喪生。

根據《路透》報導，美國軍方在公布平民死傷數字後，遭到人權監督團體質疑，強調官方統計數字遠低於其他外部團體的估計，監督團體「Airwars」表示，以美國為首的聯軍空襲已奪走超過3000名平民的性命。

美國國防部則在聲明中指出：「我們對平民無辜喪生表示遺憾，並對這些因為攻擊受影響的家屬及人民表達最深切的同情。」