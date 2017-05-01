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《唐伯虎點秋香》真實上演！ 土豪當服務生娶回老闆娘

中國一名酒莊土豪阿榮（左），愛上餐廳老闆娘阿雪（右），於是放下身段當服務生掃地洗碗，最後成功抱得美人歸，劇情宛如電影《唐伯虎點秋香》。（圖擷自《東網》）

2017-05-01  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕周星馳經典電影《唐伯虎點秋香》讓許多影迷津津樂道，主角唐伯虎為了贏得秋香芳心，不惜放下身段，前往華府當下人；而這樣的情節也在中國廣州真實上演，一名酒莊土豪愛上一間日本料理店的美女老闆娘，於是放下身段去對方店裡當服務生，最後真的成功抱得美人歸。

綜合中媒報導，廣州一名酒莊土豪阿榮因為到隔壁街道的日本料理店吃飯，意外「煞到」店裡美女老闆阿雪，所以常常帶朋友去捧場，幾乎是一日三餐都在這裡解決，但朋友卻點破「也不能一天三餐來吃壽司吧，吃多了也會厭的」，於是阿榮決定換個方法，把酒莊的生意丟一邊，放下身段去阿雪的餐廳當服務生，洗碗盤、打掃等工作通通一手包辦。

而在兩人朝夕相處之下，阿榮的殷殷守候與勤快工作也打動了阿雪的芳心，最後兩人也在今年年初登記結婚，這樣的情節也宛如《唐伯虎點秋香》真實上演。

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  • 酒莊土豪阿榮為了追求美女老闆娘阿雪，不惜放下身段去當服務生，負責打掃、洗碗。（圖擷自《微博》）

    酒莊土豪阿榮為了追求美女老闆娘阿雪，不惜放下身段去當服務生，負責打掃、洗碗。（圖擷自《微博》）

  • 美女老闆娘阿雪被阿榮的守候與努力工作的態度打動，最後答應嫁給他。（（圖擷自《微博》）

    美女老闆娘阿雪被阿榮的守候與努力工作的態度打動，最後答應嫁給他。（（圖擷自《微博》）

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