日自衛隊最大護衛艦 首次協防美軍任務

日本海上自衛隊最大護衛艦，「直升機航空母艦」出雲號今日協防美軍海上任務。（圖擷自（路透）

2017-05-01 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊最大護衛艦，「直升機航空母艦」出雲號今日協防美軍海上任務，這是新安保法案簽訂以來，自衛隊首次執行「美艦防護」的行動。

據《NHK》報導，日防衛大臣在接到美軍的要求後，指派海上自衛隊出動最大護衛艦，出雲號會先在千葉縣房總半島外海和美軍補給艦會合，接著再一起航向四國外海。在航行過程中，出雲號將會負責防衛美補給艦的周遭安全，這艘補給艦將為警戒北韓的其他美軍船艦提供燃料。

這種「美艦防護」的任務，在今日是首次實施，再加上4月29日美航空母艦卡爾文森號與海上自衛隊的聯合演習，加強了美日共同防衛威脅的可能。