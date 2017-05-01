婚禮現場 新郎200親友全都是「臨演」 新娘報警抓人…

2017-05-01 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安昨天爆發一起婚禮上吃喜酒約200位親友遭警方帶走調查事件，因為這些來吃喜酒的親友們，被發現都是新郎找來的「臨時演員」，有花錢雇來、也有從街上找來白吃的…，新娘家人氣憤當場報警，警方也把所有的「親友」都帶到警局調查。

綜合中國媒體報導，這對結婚的新人是在談了3年戀愛後，才步上結婚禮堂，但婚禮即將開始，新郎父母一直沒出現，卻來了約200位親友準備吃喜宴，新娘家人又緊張、又懷疑，逐一跟到場的男方親友詢問關係，竟然發現，全部都是被「雇」來的臨時演員。

據報導，這些來充場面的親友中，有花一天80元人民幣雇來吃飯的，也有從路上臨時被抓來白吃的壯丁、兼職大學生，他們的通關密碼是「新郎的朋友」，但新郎是誰，幾乎沒人知道，他們還帶來自家親朋好友來白吃一頓，如同「天上掉餡餅了」。

即使已到破局時刻，新郎還在硬撐，告訴新娘，父母因他找外地人結婚而不高興，所以只發喜帖給朋友，新娘怨他，兩人相處多年，不同意結婚為何不早說？不過，最後新娘懷疑這全是個騙局，報警抓人，包括新郎和親友都被帶到警局接受調查。