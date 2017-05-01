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川普讚金正恩聰明 年紀輕輕掌國家大權

川普稱讚金正恩是一個聰明的人，年紀輕輕就能夠掌握國家大權。（美聯社資料照）

2017-05-01  08:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓無視國際社會反對，不斷試射導彈。美國總統川普（Donald Trump）最近接受媒體專訪表示，不想談論關於北韓試射導彈失敗的問題，但他稱讚金正恩是一個聰明的人，年紀輕輕就能夠掌握國家大權。

川普在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示，不了解金正恩是否理智，但他在27歲時接掌北韓國家大權，且可應對非常難纏的將軍和其他人。川普說，金正恩能把權力掌握，不讓叔父等他人奪權，顯然金正恩是個非常聰明的傢伙。

川普雖然不願多談北韓試射導彈失敗的問題，但他認為也許和北韓導彈素質不佳有關，他相信北韓製造出更精良的導彈。川普說，若發生這種事，美國絕不會容許。

對於美國與北韓衝突可能性，川普表示不應該對外公布所有動作，「我們像在下一盤棋，我不希望別人知道我的想法。」

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