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美軍帶頭空襲IS 總計至少352位平民喪命

2017-05-01  04:20

〔中央社〕美國軍方今天聲明指出，自2014年起，美國帶頭在伊拉克與敘利亞就伊斯蘭國（IS）目標的空襲行動，已造成至少352位平民喪生。

路透社報導，多國聯合特遣部隊（Combined JointTask Force）在對伊斯蘭國作戰平民傷亡每月評估報告中說，仍在評估42起平民傷亡通報。

多國聯合特遣部隊另指出，2016年11月至2017年3月有45位平民喪命，並通報2014年8月至今有80位平民身亡，這些數字之前並未公布。

這項官方統計數字遠低於其他外部團體的估計。監督團體「空戰」（Airwars）表示，聯軍空襲已奪走超過3000名平民的性命。

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