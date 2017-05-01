反制北韓核威脅 川普擴大拉攏亞洲盟邦

2017-05-01 03:36

〔中央社〕白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）今天說，美國總統川普正在加強擴大聯繫亞洲盟邦，商討北韓核子威脅，並在有必要行動時取得他們的支持。

蒲博思表示，川普今天將和新加坡及泰國領導人談話。北韓之前再次試射飛彈，華府與首爾均指不成功，但國際間廣泛譴責北韓的舉動。

在這兩通預定撥打的電話前，川普昨晚已和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對話。一星期前，川普也和中國國家主席習近平及日本首相安倍晉三討論北韓議題。

蒲博思對美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）表示：「我們需要在這個地區和盡可能多的夥伴在某種程度下合作，如此我們才能確保把事情處理妥當。」

蒲博思指出，「亞洲核子與大規模毀滅的可能性」，以及最終美國也可能遭殃的情況，促使美國安排這些對談。

川普昨天在接受路透社訪問時，曾警告可能與北韓發生「重大衝突」，他並未細說美國對北韓核試會有何反應，只表示「你們等著瞧吧」。