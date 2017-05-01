川普讚金正恩精明 不許北韓擁精良飛彈

2017-05-01 02:12

〔中央社〕美國總統川普在今天播出的電視專訪中，間接稱讚北韓領導人金正恩，說他是「相當精明的傢伙」。川普另表示，北韓終將發展出更精良的飛彈，「我們不能讓此事發生」。

川普說，他「不曉得」金正恩神志是否健全，但指出在他父親金正日2011年過世後，金正恩以27歲之齡接班，面對的是艱鉅挑戰。

川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）專訪中說：「他（金正恩）對付的顯然是非常難纏的人，特別是將軍與其他人。他年紀輕輕就有能力掌權。」

川普表示：「我確定許多人企圖奪權，無論是他叔父或其他任何人。因此，顯而易見地，他是相當精明的傢伙。」

川普另指出，然而，美國不能讓北韓長年以來所做的事繼續下去。

他在訪問中不願討論動武的可能性，只說：「這是一場棋賽，我就是不想別人知道我的想法。」

在被問到北韓飛彈試射為何失敗時，川普表示：「我寧願不去討論此事。或許那些飛彈不是很好。但最終，他（金正恩）會擁有精良的飛彈。如果發生這種事，我們不會容許。」