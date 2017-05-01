| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
 首頁 > 國際

川普讚金正恩精明 不許北韓擁精良飛彈

2017-05-01  02:12

〔中央社〕美國總統川普在今天播出的電視專訪中，間接稱讚北韓領導人金正恩，說他是「相當精明的傢伙」。川普另表示，北韓終將發展出更精良的飛彈，「我們不能讓此事發生」。

川普說，他「不曉得」金正恩神志是否健全，但指出在他父親金正日2011年過世後，金正恩以27歲之齡接班，面對的是艱鉅挑戰。

川普在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）專訪中說：「他（金正恩）對付的顯然是非常難纏的人，特別是將軍與其他人。他年紀輕輕就有能力掌權。」

川普表示：「我確定許多人企圖奪權，無論是他叔父或其他任何人。因此，顯而易見地，他是相當精明的傢伙。」

川普另指出，然而，美國不能讓北韓長年以來所做的事繼續下去。

他在訪問中不願討論動武的可能性，只說：「這是一場棋賽，我就是不想別人知道我的想法。」

在被問到北韓飛彈試射為何失敗時，川普表示：「我寧願不去討論此事。或許那些飛彈不是很好。但最終，他（金正恩）會擁有精良的飛彈。如果發生這種事，我們不會容許。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧雞腿炊飯
古早味✧花生軟糖
好清爽✧醉雞捲
牛排的血水不是血？
轉寄

標題：川普讚金正恩精明 不許北韓擁精良飛彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.