太極宗師實力如何？ 徐曉冬：簡直不值得一提

魏雷（左）與綜合格鬥好手徐曉冬（右）比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。（圖擷取自澎湃新聞）

2017-04-30 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都怡禪道館在27日舉行綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬和太極宗師魏雷的比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。徐曉冬接受媒體訪問時，被問到對手的實力如何？他說：「簡直是不值得一提。」

中媒《法制晚報》對徐曉冬、魏雷2人進行採訪，2人被問到「對手實力如何？」的問題時，徐曉冬僅簡單地說：「簡直是不值得一提。」

魏雷則表示，徐曉冬是名很愛體育散打武術的人，認可徐曉冬這個人，但不接受徐對這世界的看法。他指出，有句話叫「拳怕少壯」，如果今年徐25歲，根本不敢和徐打，但徐今年38歲，而他自己41歲，所以才會打。

魏雷強調，徐在站著的前10秒一拳都沒打到他，倒地是因為鞋子和地板因素，害他不小心滑倒，倒地後才挨拳。魏雷更要媒體看慢動作重播，「我這敗兵之將，有些事情解釋太多也沒有意思了」。