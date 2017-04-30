| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
 首頁 > 國際

中國格鬥狂人約戰！「館長」回應了...

2017-04-30  22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬最近在比賽中出拳10秒KO太極宗師魏雷，更向台灣成吉思汗健身俱樂部「館長」下戰帖。不過館長今天在直播上表示，徐曉冬列了一堆人要打，「打都打不完，應該沒空理我。」而且館長有試圖聯絡過，但對方都沒回應。

徐曉冬最近向台灣「館長」陳之漢下戰帖，要和他來場一對一的單挑。館長今天就在直播中對此回應，他指稱徐背後有許多老闆、網友捐款，還有在賣產品，是靠約戰、直播賺錢。但館長沒有在收捐款，反而是自己花錢辦比賽。館長還說徐曉冬和許多中國有名武術專家下戰帖，列了一堆人要打，「打都打不完，應該沒空理我。」

館長也在直播中表示，他希望能和拳王泰森（Mike Tyson）、約翰希南（John Cena）和巨石強森（The Rock）等人打。能成為全台第一人和泰森對打的話，就算是打輸也很好、有面子，但館長直呼，人家不一定會理你。

館長後來也補充，他有在徐曉冬的直播影片留言和對方聯絡、還有加對方的微信，但對方都沒回應。

相關影片請見：

館長直播影片

廣告
  • 「館長」成吉思汗。（圖擷自館長成吉思汗YouTube）

    「館長」成吉思汗。（圖擷自館長成吉思汗YouTube）

  • 館長今天在直播上表示，徐曉冬列了一堆人要打，「打都打不完，應該沒空理我。」（圖擷自飆捍臉書）

    館長今天在直播上表示，徐曉冬列了一堆人要打，「打都打不完，應該沒空理我。」（圖擷自飆捍臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐曉冬 館長
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧雞腿炊飯
古早味✧花生軟糖
好清爽✧醉雞捲
牛排的血水不是血？
轉寄

標題：中國格鬥狂人約戰！「館長」回應了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.