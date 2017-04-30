中國格鬥狂人約戰！「館長」回應了...

2017-04-30 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬最近在比賽中出拳10秒KO太極宗師魏雷，更向台灣成吉思汗健身俱樂部「館長」下戰帖。不過館長今天在直播上表示，徐曉冬列了一堆人要打，「打都打不完，應該沒空理我。」而且館長有試圖聯絡過，但對方都沒回應。

徐曉冬最近向台灣「館長」陳之漢下戰帖，要和他來場一對一的單挑。館長今天就在直播中對此回應，他指稱徐背後有許多老闆、網友捐款，還有在賣產品，是靠約戰、直播賺錢。但館長沒有在收捐款，反而是自己花錢辦比賽。館長還說徐曉冬和許多中國有名武術專家下戰帖，列了一堆人要打，「打都打不完，應該沒空理我。」

館長也在直播中表示，他希望能和拳王泰森（Mike Tyson）、約翰希南（John Cena）和巨石強森（The Rock）等人打。能成為全台第一人和泰森對打的話，就算是打輸也很好、有面子，但館長直呼，人家不一定會理你。

館長後來也補充，他有在徐曉冬的直播影片留言和對方聯絡、還有加對方的微信，但對方都沒回應。

相關影片請見：

館長直播影片