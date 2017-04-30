約戰「格鬥狂人」徐曉冬？「武當掌門」賀曦瑞否認
魏雷（左）與綜合格鬥好手徐曉冬（右）比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。（圖擷取自澎湃新聞）
〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都怡禪道館在27日舉行綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬和太極宗師魏雷的比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。有中國媒體報導，指出在該場比試後，武當現任掌門賀曦瑞公開對徐曉冬發出戰帖：「見識一下真正的太極」，徐曉冬今（30）日在個人微博接下戰帖，並請眾人見證，但賀曦瑞卻稱，要挑戰徐曉冬的事，純屬謠言。
中媒《搜狐體育》報導，武當現任掌門賀曦瑞29日對徐曉冬透過微博發出約戰，戰帖內容為：「歡迎你們來武當山見識一下武當山玄真功夫院長賀曦瑞道長的功夫，見識一下真正的太極，看看太極到底能不能打？世界功夫看中國，中國功夫看武當！太極真正的發源地。讓你開開眼界，太極到底能不能打。」
徐曉冬在今日於個人微博發文，並轉載上述新聞，稱願意接下這一戰，要挑戰中國武當掌門人賀曦瑞，比賽地點、時間、規則和這次打雷公（魏雷）一樣，並請大家見證。
此事引發不少網友議論，許多人紛紛期待這場比賽，但也有人對徐曉冬的言行反感，引發正反雙方網友論戰。
中媒《澎湃新聞》報導，賀曦瑞受訪時表示，要挑戰徐曉冬的事純屬謠言，表示自己連微博都沒有。賀曦瑞還表示，自己沒有約戰意圖，也沒有讓門下弟子去挑戰的打算，認為不存在打敗某個人就是打敗了某個門派的說法，認為約戰是在鬥氣了。
報導提到，其實武當掌門這個稱號並不太準確，因為現實中沒有武當派掌門這職位，武當山各個道院、武術院都是各個派別、各玩各的。
根據賀曦瑞擔任院長的「武當道教玄真功夫院」網站上介紹，賀曦瑞是武當功夫玄真神劍門十三代傳人，武當道教玄武派十四代傳人，道號玄炳，曾在多個武術和散打賽事中獲得獎項。
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標題：約戰「格鬥狂人」徐曉冬？「武當掌門」賀曦瑞否認
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