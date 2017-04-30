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不滿收黃牌一拳打暈裁判 法橄欖球員恐禁賽終身
2017-04-30 23:18
〔即時新聞／綜合報導〕法國男子橄欖球賽日前爆發球員痛毆裁判衝突，一名年輕球員因不滿裁判的判決，竟直接揮出一記右鉤拳將裁判重擊在地，該名球員除了將面臨終身禁賽的審判外，球隊主席科扎（Christian Cozza）也為此事引咎辭職。
綜合外媒報導，法國一名效力於聖艾斯特弗（Saint-Esteve）隊的21歲球員，因不滿遭裁判卡斯蒂（Benjamin Casty）祭出黃牌裁決並驅逐出場，竟走上前朝裁判的臉猛灌一拳，卡斯蒂當場倒地失去意識，送醫後發現頰骨及顎骨均受到損傷。
隨後一名對手球員上前斥責，卻又突遭攻擊，2人立刻扭打成一團，雙方隊伍見狀馬上一哄而上想將兩人拉開，場面亂成一團比賽被迫中止。
事後聖艾斯特弗主席科扎表示：「該球員早在球季初期被停賽4場，我也不想他出場比賽。」最終為此事件辭去主席一職。
該滋事球員將於當地時間下週三出席聆訊，當地橄欖球聯盟主席帕蘭克斯（Marc Palanques）則撂下重話表示，他希望這名球員從此在法國球壇絕跡。
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