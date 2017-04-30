3波龍捲風夜襲美國德州小鎮 已釀5死數十傷

美國德州小鎮坎頓在29日夜裡遇到至少3波的龍捲風襲擊。（美聯社）

2017-04-30 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州東部的一個小城鎮在週六（29日）晚間遭到強大龍捲風襲擊，目前已造成5人死亡、數十人受傷。

綜合報導指出，美國德州小鎮坎頓（Canton）在29日夜裡遇到至少3波的龍捲風襲擊，除了房屋遭毀、汽車、樹木被吹起外，當地有多處的電力也一度中斷。目前龍捲風更已造成5死、數十人受傷。

當局已經派人到受龍捲風影響地區進行搜索，也表示死傷人數還可能會增加，因此也呼籲民眾遠離受龍捲風吹襲的地區。

樹木遭龍捲風強襲。（美聯社）