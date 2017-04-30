| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市光復北、八德路口傳滲水 路口封閉公車改道 PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
 首頁 > 國際

3波龍捲風夜襲美國德州小鎮 已釀5死數十傷

美國德州小鎮坎頓在29日夜裡遇到至少3波的龍捲風襲擊。（美聯社）

2017-04-30  21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州東部的一個小城鎮在週六（29日）晚間遭到強大龍捲風襲擊，目前已造成5人死亡、數十人受傷。

綜合報導指出，美國德州小鎮坎頓（Canton）在29日夜裡遇到至少3波的龍捲風襲擊，除了房屋遭毀、汽車、樹木被吹起外，當地有多處的電力也一度中斷。目前龍捲風更已造成5死、數十人受傷。

當局已經派人到受龍捲風影響地區進行搜索，也表示死傷人數還可能會增加，因此也呼籲民眾遠離受龍捲風吹襲的地區。

樹木遭龍捲風強襲。（美聯社）

許多汽車、房屋都被吹壞。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國 龍捲風
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧雞腿炊飯
古早味✧花生軟糖
好清爽✧醉雞捲
牛排的血水不是血？
轉寄

標題：3波龍捲風夜襲美國德州小鎮 已釀5死數十傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月30日‧星期日‧丁酉年四月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.