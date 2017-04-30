扯！癌患者搭英航雙腿不適 竟被五花大綁趕下機

班圖被6名工作人員帶回經濟艙，還被五花大綁。（圖擷自每日郵報）

2017-04-30 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕航空公司又傳爭議！英國一名癌症、糖尿病患者班圖（Kwame Bantu）日前因雙腿無法伸展感到不適，自己坐到商務艙位置，隨後竟被6名工作人員「五花大綁」帶回經濟艙，最後還被趕下機，消息曝光引發爭議。

綜合外媒報導，65歲班圖上週搭乘英航BA2263航班，原訂由倫敦飛往亞買加，起飛1小時後感到不適，腿部出現腫脹情形，於是自己坐到商務艙位置，隨後被6名工作人員綑綁帶回經濟艙，最後班機改在葡萄牙降落，班圖被趕下機。

報導指出，當時一名40歲女子喬伊（Joy Stoney）出面幫班圖說話，同樣也被趕下機，該女子指控，工作人員把班圖的手腳綁住，當時班圖要求去上廁所，機組人員甚至要他就地解決，說法相當不人道。

班圖則表示，他完全受辱，感覺尊嚴已被奪走，但沒有能力反擊，因為他有高血壓問題。他強調，航空公司不應該暴力對待。

航班最後折返回英國，英航表示，目前會繼續調查此事件，並稱班圖當時辱罵機組人原、騷擾到乘客。目前2名被趕下機乘客都未被逮捕。

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