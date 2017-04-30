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你正常嗎？美國研究：哺乳類大便時間約12秒

研究發現，哺乳動物的排便時間大約是在12秒左右。（法新社）

2017-04-30  19:59

〔即時新聞／綜合報導〕許多現代人會有邊上大號邊滑手機的習慣，不過最近有一項研究卻發現，哺乳動物的排便時間大約都是在12秒。

綜合報導指出，刊登在《Soft Matter》期刊上、由美國喬治亞理工學院學者所做的研究發現，哺乳類動物的排便時間都大約是在12秒。研究團隊在亞特蘭大動物園（Zoo Atlanta）觀測了大象、大熊貓和疣豬等動物的大便過程，之後又找來其他19種動物的大便影片，針對排便時間進行記錄。

研究發現，雖然受研究哺乳類的體重從4公斤到4000公斤不等，但牠們的排便時間都在12秒左右（標準差是7秒），就算是直腸長度接近家貓10倍的大象也一樣。研究團隊並透過數據推算，就算動物體重增加100億倍，排便時間也只會降低到原有的1/10。

參與研究的派翠西亞楊（Patricia Yang）認為，排洩物的氣味會吸引獵食者，如果動物排便時間過長，就會曝露身處的位置，也會增加被獵食者發現的風險。

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