川普慶百日 歐巴馬首發聲：歐記健保比川普還受歡迎
2017-04-30 19:52
美國總統川普（紅領帶者）今慶上任百日，前總統歐巴馬（右一）在卸任後首度發言表示，川普矢志廢除的「歐記健保」如今卻比川普本人還更受民眾歡迎。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕川普今就職滿百日，美國前總統歐巴馬在卸任後首次發表對川普政績評論，直言現任總統矢言廢除卻踢到鐵板的「歐記健保」（Obamacare），比川普本人更受歡迎。
綜合媒體報導，歐巴馬在A&E網路主辦的不公開活動中表示，可負擔健保法案（簡稱歐記健保）目前受歡迎的程度更勝現任總統川普。
當地許多媒體針對2人迥然不同的政治風格做了諸多的報導，《獨立報》也運用各項數據評比前總統歐巴馬與現任白宮主人川普的「百日」表現。
內容細項指出，據美國國務院統計，川普上任至今的出國訪問數仍掛0，而歐巴馬任期百日內，就已到訪過9個國家，行政命令方面，川普已簽署28項，是歐巴馬當時11項的2倍多，其他包含旅行費用、私人度假天數、twitter發文量等等都有做比較。
但在種種數據中，最能表現民意的無非是民意調查，美國福斯新聞（Fox News）、有線電視新聞網（CNN）兩家分別代表保守和自由派的媒體民調均顯示，川普執政的首張成績單，支持度僅剩45%，成為現代民調史上就職百日支持度最低的美國總統。
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