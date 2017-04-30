南韓大選最新民調 文在寅遙遙領先安哲秀

2017-04-30 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選將在5月9日舉行，根據南韓民調機構「Realmeter」今（30）日發布的最新民調顯示，共同民主黨候選人文在寅的支持率最高，達到了42.6%，大幅領先第二名的國民之黨候選人安哲秀（20.9%），雙方差距進一步拉大。

《韓聯社》報導，值得注意的是，執政黨「自由韓國黨」候選人洪準杓民調較上次調查上升了3.7個百分點，來到16.7%，與安哲秀的支持率拉近到誤差範圍內。

另一方面，正義黨候選人沈相奵則是7.6％，正黨候選人劉承旼為5.2％。

報導提到，該項民調是在4月27日到29日間，詢問1523名成年人所做的民調。