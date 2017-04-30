台男抓到老鼠這樣處理 外媒爭相報導！

1名李姓網友於臉書分享這張照片，連外媒都嘖嘖稱奇。（圖翻攝自《紐約郵報》）

2017-04-30 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣1張抓老鼠的照片，紅到國外去啦！1名李姓網友於臉書貼照發文，分享自己抓到老鼠後的處理方式，沒想到卻引起外媒關注！

根據網友提供的照片，可見兩腿站立的小老鼠，頭部與雙手都被「刑具」困住，一臉無辜的模樣，彷彿訴說著「我到底犯了什麼錯，你要抓我」，惹人憐愛。原PO笑稱，「頑強抵抗的老鼠，終於被抓到了」；原PO也特別註明，「我已放生囉！」，仍有網友直呼噁心，調侃牠有教化可能，因此可以逃死。

這則趣味貼文，連《紐約郵報》、《每日郵報》以及《鏡報》都爭相報導，直呼這是另類捕鼠器，抓到「犯嫌」小老鼠後，還以鐵鍊上銬，嘖嘖稱奇。不過，有外國網友質疑，「這是有趣的嗎？」、「這照片真嚇人！」；部分網友則大笑，「好好玩喔！」；也有人說，「謝謝你放了他！」