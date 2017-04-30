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感謝創造就業機會 白宮證實：川普曾與郭台銘會面

郭台銘日前進白宮，與外媒簡單談話。（路透）

2017-04-30  15:27

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘28日進白宮，白宮今天證實，郭台銘在美東時間週五早上已與美國總統川普見面，雙方討論鴻海在美大幅增加投資計畫。

《彭博》（Bloomberg）報導，美國白宮發言人斯特羅姆（Natalie Strom）證實，郭台銘進白宮與美國各級政府官員見面，當中也包括川普本人。斯特羅姆表示，雙方短暫會面，並感謝郭為美國創造就業機會。

斯特羅姆也提到，郭台銘當地時間週四進白宮，當時先與川普女婿庫希納（Jared Kushner）、白宮美國創新辦公室（Office of American Innovation）等成員會面。

報導指出，雙方談判完成後，才會公布相關投資計畫，只有在董事會和其他部門批准後才會對外公開。

文中也提到，郭台銘等人拜訪白宮美國創新辦公室（OAI），不過目前白宮未公開兩人會面的照片，川普推特也還未釋出相關訊息。

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