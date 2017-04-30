快訊PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
感謝創造就業機會 白宮證實：川普曾與郭台銘會面
2017-04-30 15:27
郭台銘日前進白宮，與外媒簡單談話。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘28日進白宮，白宮今天證實，郭台銘在美東時間週五早上已與美國總統川普見面，雙方討論鴻海在美大幅增加投資計畫。
《彭博》（Bloomberg）報導，美國白宮發言人斯特羅姆（Natalie Strom）證實，郭台銘進白宮與美國各級政府官員見面，當中也包括川普本人。斯特羅姆表示，雙方短暫會面，並感謝郭為美國創造就業機會。
斯特羅姆也提到，郭台銘當地時間週四進白宮，當時先與川普女婿庫希納（Jared Kushner）、白宮美國創新辦公室（Office of American Innovation）等成員會面。
報導指出，雙方談判完成後，才會公布相關投資計畫，只有在董事會和其他部門批准後才會對外公開。
文中也提到，郭台銘等人拜訪白宮美國創新辦公室（OAI），不過目前白宮未公開兩人會面的照片，川普推特也還未釋出相關訊息。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- 北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
- 羨慕！ Google執行長 去年年薪60億元
- 蛇在哪裡找得到嗎？ 網友看到快脫窗...
- 誰的NIKE帽子掉了？ 定睛一看竟然是鴿子...
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 駁火30槍再經3小時對峙 劉邦誠棄械投降
- 遠雄將移樹 公民團體揚言抗議
- 雲林客家桐花祭 荷苞山、崙西登場
- （獨家）男歌手才被同志交友軟體盜照 又遇南韓妹搭訕
- 自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？
- MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是…
- 心疼柯文哲肋骨斷掉 柯媽氣：打人的都是壞人
- 大型社區開發 埔里桐花大道不保
- 多人用這招吃免錢便當... 台鐵不再忍了
- 胸前只貼OK繃... 讓新崛江暴動的辣妹被找到了！
- 療癒「搭波」！ 超萌寵物抱娃照 徹底征服網友
- 交六公車站啟用 民怨轉乘多走5分鐘
- NBA》坐板凳看老鷹被淘汰 昔日第一中鋒「魔獸」豪爾德怒了！
- 無照男失控撞民宅 女友懷胎赴黃泉
- 5年沒嘿咻！名DJ自爆隱疾「睪丸縮成花生米」
- 愛女山區溺水 消防小隊長現場搶救無效
- 警匪駁火30餘槍 嫌犯自稱劉邦友堂弟
- 詭異男拿「藝術品」闖議會 稱要送藍營議員
- 八里龍形市場公聽會 又卡回饋空間
- 戰車連士兵放假溪中網魚 不料沉水溺斃
- 宜縣長選戰升溫 陳歐珀嗆林姿妙
- 北中南塗鴉客齊聚烏日 百米堤防大變身
- 兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過
- 飆街舞募發票 千人救救植物人
- 師徒情發酵！賀一航探病豬哥亮 卻遭中間人打槍
- 中市公車改「供給導向」 落實偏鄉交通正義
- 「正妹」女藥頭攬客 化妝前後「差很大」！
- 桃園42位模範母親表揚 皆有動人故事
- 大砲首轟難產 楊岱均︰先求穩
- 川普狂人戰術 北韓沒在怕
- 推動重建條例延長 管碧玲欣慰南橫通車
- 自由廣場》美國太平洋司令「反武統」有感
- 夢想啟航 林佳龍：十年磨一劍 當市長也算創業成功
- 毒孫涉縱火 燒死癱瘓阿嬤
- 嗆「不給錢燒死妳」 嚇得母躲起來
- 中職Live》兄弟與獅三連戰最終回 伍鐸再碰洪心騏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump snub a ‘slap in the face,’ reasonable: pundits
- MLB》坎普首度轟三響砲 勇士火力全開痛宰釀酒人（影音）
- 豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：感謝創造就業機會 白宮證實：川普曾與郭台銘會面
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分