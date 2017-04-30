及膝裙太性感！ 馬國女棋手被逼退賽

2017-04-30 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕瞎！馬來西亞布城（Putrajaya）1名12歲女選手，日前被迫退出全國中小學西洋棋競賽，而理由竟是她穿的及膝裙太性感！

綜合外媒報導，這名少女是縣內的西洋棋冠軍，她的教練薩甘達（Kaushal Khandhar）表示，進入到第二輪賽事前一晚，臨時被大會裁判長告知，因她參賽時的裙子，從特定角度望去太過性感，違反比賽規定，要求限期改善。

不過，因隔天上午9時就要比賽，加上鄰近商場沒這麼早營業，無法即時找到合適長褲，只好忍痛棄賽。薩甘達痛批，這項懲罰非常不合理且荒謬。

女選手母親透露，不僅自家寶貝對這件事很火大，她也氣到快抓狂，因為類似的情形，先前也發生過，所以這次準備一套比較合適的服裝，沒想到又來！

薩甘達指出，裁判長必須為此道歉，否則將採取法律行動，對此，裁判長以「正在事件調查中」拒絕回應。