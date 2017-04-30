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雙狂見面？ 川普邀杜特蒂來白宮

美國總統川普邀請菲律賓總統杜特蒂來白宮。（路透）

2017-04-30  12:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在電話中，邀請菲律賓總統杜特蒂來白宮一趟，兩人在電話中還談論了對北韓狀況的意見。

據《路透》報導，白宮方面並沒有透露何時會邀請杜特蒂前來，不過可以確定的是，川普在今年11月時會拜訪菲律賓，出席東盟及東亞峰會。

據《國會山報》報導，川普在電話中向杜特蒂表示，他相當期待11月的訪問。川普還和杜特蒂討論了菲律賓的毒品問題，白宮指出，菲律賓政府正非常努力地擺脫毒品影響。

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  • 菲律賓總統杜特蒂。（路透）

    菲律賓總統杜特蒂。（路透）

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