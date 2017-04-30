父母懷疑鬼上身 將兒鎖黑屋囚禁30年
2017-04-30 12:58
男子趴在纏著鐵絲網的窗戶上大聲哭叫。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西北海市一名男子，被家人懷疑鬼上身，就被囚禁在家中長達30多年。一段影片顯示男子趴在纏著鐵絲網的窗戶上大聲哭叫，引起外界關注。
綜合媒體報導，這名39歲男子被父母長期用鐵鏈鎖在黑暗的房屋內，引起精神心理救助中心和醫院等單位的注意。24日上午專家和醫護人員到場了解情況，穿過一條僅能容一人通過的黑暗過道，到達男子的房間，房內黑暗潮濕、空無一物。他們打開手電筒後看到，男子皮膚蒼白，身體非常瘦弱，一直不停地喊叫。
男子母親李蓮英表示，男子是她的長子，6歲時一次走失，被人帶進了一間正在驅鬼的房子，找回來後就開始在街上亂跑，直到12歲後才會叫「媽」。李蓮英說，男子曾亂拿人家東西吃，家人就把他關起來了，一關就是幾十年，平常男子吃飯起居都由她和丈夫照顧，對於這樣鎖著兒子，她也是感到無奈。
報導提到，男子最近一次「放風」是在幾年前，顯然是有精神方面問題，而不是鬼上身。家人這樣囚禁他30年，只是加深了男子的病情，還耽誤了他的最佳治療時間。目前精神心理救助中心和醫院正在盡力協助這名男子。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- 北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
- 誰的NIKE帽子掉了？ 定睛一看竟然是鴿子...
- 父母懷疑鬼上身 將兒鎖黑屋囚禁30年
- 川普上任100日 全美逾300場示威抗議
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 圍捕要犯劉邦誠 警匪駁火30餘槍對峙中
- 竹北市路燈全面e化 QR-Code也能報修
- 舞者樂手突暴動 張智成港都開唱驚哭
- MLB》隊友完全打擊助拳 達比修有燃燒125球奪勝
- 前SS501成員閃現金賢重見面會 卻讓他糗到不行
- 知名DJ五年無性生活 「以前該玩都玩過了」
- （獨家）男歌手才被同志交友軟體盜照 又遇南韓妹搭訕
- 噁！中山高交流道涵洞牆壁掛滿蛛絲網
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 多人用這招吃免錢便當... 台鐵不再忍了
- 高英軒激戰楊謹華 狂秀手技
- 鄭成功祭典改市長主祭 賴神：合乎禮節
- （影音）闖入老爸BBC直播訪問爆紅 萌娃們現在有專屬卡通了！
- 朱國珍／你可以的
- 首批北門街招 最快六月合法
- 羽球》林丹拍落李宗偉 亞錦賽與諶龍爭冠
- 吳永仁中職開球 運球打通關
- 自由廣場》回應《誰來搶救女作家？》
- 劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉
- 代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲...
- 輔大蔣中正銅像昨天拆 修復後不再回校園
- 脆樂團把蛋塔變樂器 魏如萱驚讚把妹神器
- 八里龍形市場公聽會 又卡回饋空間
- 基隆保麗龍船波特船阻航道、超載 無法可管
- 豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽
- 美國優先 川普強硬對待貿易夥伴
- 兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過
- 美職》莫里納「神牽制」 化解滿壘危機
- 弱勢女學生沒錢買飯 無助徘徊警局前...
- 陳凱倫「必勝心」 一週3場猛打
- 爆劇組過勞癲癇 炎亞綸金口開示
- 蔣介石銅像被斬首 蔣萬安護祖....
- 城嫂曬爆乳自拍 凸肚洩孕秒刪照
- 前瞻城鄉建設上千億 蕭美琴：協助爭取
- 上任百日 川普將檢討所有貿易協定
- 2A遇上救援王 張育成轟出去
- 網路售餐券、禮券詐財 詐欺犯重判10月
- 心疼柯文哲肋骨斷掉 柯媽氣：打人的都是壞人
- 郭書瑤缺席慶功 被噹出來面對
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：父母懷疑鬼上身 將兒鎖黑屋囚禁30年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分