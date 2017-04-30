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父母懷疑鬼上身 將兒鎖黑屋囚禁30年

男子趴在纏著鐵絲網的窗戶上大聲哭叫。（圖擷取自微博）

2017-04-30  12:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西北海市一名男子，被家人懷疑鬼上身，就被囚禁在家中長達30多年。一段影片顯示男子趴在纏著鐵絲網的窗戶上大聲哭叫，引起外界關注。

綜合媒體報導，這名39歲男子被父母長期用鐵鏈鎖在黑暗的房屋內，引起精神心理救助中心和醫院等單位的注意。24日上午專家和醫護人員到場了解情況，穿過一條僅能容一人通過的黑暗過道，到達男子的房間，房內黑暗潮濕、空無一物。他們打開手電筒後看到，男子皮膚蒼白，身體非常瘦弱，一直不停地喊叫。

男子母親李蓮英表示，男子是她的長子，6歲時一次走失，被人帶進了一間正在驅鬼的房子，找回來後就開始在街上亂跑，直到12歲後才會叫「媽」。李蓮英說，男子曾亂拿人家東西吃，家人就把他關起來了，一關就是幾十年，平常男子吃飯起居都由她和丈夫照顧，對於這樣鎖著兒子，她也是感到無奈。

報導提到，男子最近一次「放風」是在幾年前，顯然是有精神方面問題，而不是鬼上身。家人這樣囚禁他30年，只是加深了男子的病情，還耽誤了他的最佳治療時間。目前精神心理救助中心和醫院正在盡力協助這名男子。

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  • 中國廣西北海市一名男子，被家人懷疑鬼上身，就被囚禁在家中長達30多年。（圖擷取自微博）

    中國廣西北海市一名男子，被家人懷疑鬼上身，就被囚禁在家中長達30多年。（圖擷取自微博）

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