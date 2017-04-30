抽血卻未換針頭 強國醫師：扎2、3人而已

2017-04-30 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕不衛生！中國廣東省廣州市天河區人民醫院，驚傳1名男醫師替病患抽血，卻沒換針頭，還稱「應該沒有什麼，就扎兩三個而已」！

綜合中媒報導，1名陳姓女子表示，11日上午兒子西西肚子痛，她就帶去看醫生。醫師要求去檢驗科抽血檢測。不料，她無意間聽到，1名女醫師大聲質問「到底有沒有換針頭」，男醫師回答「這個應該沒有什麼，就扎兩三個而已」，才驚覺自家寶貝用的針頭，竟是前一名29歲患者小周「用過的」，氣得要求重新檢驗、未來3年內能定期追蹤，並要院方「踹共」。

陳女等了許久，院方才發表聲明，直指值班醫師替男童手指扎針時，因一時操作失誤，才未換針頭，目前已經離職。相關的衛生和計劃生育局已針對此事展開調查。

中國網友表示，「瘋了嗎？好嚇人！」、「以後誰還敢去！」、「未來去醫院檢查抽血要特別留意」；也有人質疑，「現在醫院指尖採血針都是一次性的，用完針頭就不能再重複使用」、「一定要調查清楚」、「這件事非常嚴重！必須向男醫師與所屬醫院究責，還要吊銷他的醫師執照！」