抽血卻未換針頭 強國醫師：扎2、3人而已
2017-04-30 11:35
〔即時新聞／綜合報導〕不衛生！中國廣東省廣州市天河區人民醫院，驚傳1名男醫師替病患抽血，卻沒換針頭，還稱「應該沒有什麼，就扎兩三個而已」！
綜合中媒報導，1名陳姓女子表示，11日上午兒子西西肚子痛，她就帶去看醫生。醫師要求去檢驗科抽血檢測。不料，她無意間聽到，1名女醫師大聲質問「到底有沒有換針頭」，男醫師回答「這個應該沒有什麼，就扎兩三個而已」，才驚覺自家寶貝用的針頭，竟是前一名29歲患者小周「用過的」，氣得要求重新檢驗、未來3年內能定期追蹤，並要院方「踹共」。
陳女等了許久，院方才發表聲明，直指值班醫師替男童手指扎針時，因一時操作失誤，才未換針頭，目前已經離職。相關的衛生和計劃生育局已針對此事展開調查。
中國網友表示，「瘋了嗎？好嚇人！」、「以後誰還敢去！」、「未來去醫院檢查抽血要特別留意」；也有人質疑，「現在醫院指尖採血針都是一次性的，用完針頭就不能再重複使用」、「一定要調查清楚」、「這件事非常嚴重！必須向男醫師與所屬醫院究責，還要吊銷他的醫師執照！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 胸前只貼OK繃... 讓新崛江暴動的辣妹被找到了！
- 2個問題！女神梁芸菲掰了混血兒
- 奧運金牌加持 田徑亞巡賽 台北站閃星光
- 男神就在你身邊！粉絲吃飯撞見金宇彬申敏兒約會
- 小孩睡得好 一暝大一吋
- 病友霸凌 3女壓1女頭浸水桶
- 代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲...
- 女作家爸爸痛哭 陳芳明：我也禁不住淚下...
- 自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？
- 新加坡警方掃黃 按摩妹變身「美少女戰士」
- 網球》不敵法國好手 莎娃斯圖加特止步4強
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- MLB》諾瓦完投完封飆7K 海盜大勝馬林魚
- 泡泡尿不一定就是蛋白尿 做檢查更安心
- 仁愛路改雙向 柯：不喜歡就照舊
- 裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊
- 一例一休爭議 工總「白皮書」擬提「放寬」新建議
- 國民黨重北輕南？ 詹啟賢：選南部人當黨主席
- 6.2局失1分吞敗 林樺慶先發「最長一役」
- 北韓搗彈 東京地鐵首度停駛
- 前瞻城鄉建設上千億 蕭美琴：協助爭取
- 澎湖遊艇觸礁沉沒 71人全數獲救
- 《謠言終結站》土雞蛋比較營養？ 專家︰都一樣營養
- 漏油整治仍做加油站 百人陳情
- MLB》響尾蛇再損一投 米勒肘傷嚴重決定動刀
- 高英軒激戰楊謹華 狂秀手技
- 男裸下半身闖超商 翹腳打手槍嚇壞女店員
- 美魔女誆貴婦團 誘投資期貨6900萬
- 自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？
- 加油再等等 台塑化：週一汽柴油降5角
- 首批北門街招 最快六月合法
- NBA》老大傳說再添一筆！高中Kobe1對1完勝大學冠軍隊（影音）
- 壯圍抽水站蓋不蓋 鄉代槓縣府
- 來台vs.攻台 他把鄭成功變反派了
- 台南鐵馬元氣站 解決各種疑難雜症…
- 〈生活停看聽〉不愛打掃 卻愛買工具
- 戴資穎亞錦賽爭冠 今日賽事預告與轉播
- 八三么放聲挺 郭阜林一聽上癮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：抽血卻未換針頭 強國醫師：扎2、3人而已
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分