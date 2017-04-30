誰的NIKE帽子掉了？ 定睛一看竟然是鴿子...

誰的NIKE帽子掉了？原來是一隻鴿子...（圖擷自「ピュアコチャァン@Tom_0816」推特）

2017-04-30 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕太神奇了！有日本網友日前在地上看到一頂被遺棄的NIKE帽子，原本想撿起來，但定睛一看才發現那是隻鴿子，原來牠尾羽附近的白色羽毛，看起來就像NIKE的勾勾商標。

日本網友將鴿子照片PO到推特後，立即引起大量討論，有人認為的確很像黑色的NIKE帽子，一不注意可能就會順手撿起；但有網友則表示，在他眼裡這很像某款NIKE的黑色藍球鞋，還附上照片做比較。

一位有才的網友當場做出鴿子和球鞋的合成圖，讓人馬上就能理解鴿子被誤認成球鞋的可能性。還有人指出，雖然鞋子很難有鴿子這樣的形狀，有點軟塌塌的，但他第一眼會把那當成變形的鞋子。

有日本網友覺得除了帽子以外，也很像這款球鞋。（圖擷自「ピュアコチャァン@Tom_0816」推特）