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驚險直擊！飛機失去機輪 降落摩擦大量火花

一架小飛機，於前天（28日）降落佛羅里達州薩拉索塔機場時，因為失去機輪，摩擦出大量火花。（圖擷自YouTube）

2017-04-30  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕一架載著三名乘客和一名飛行員的小飛機，於前天（28日）下午5時準備降落佛羅里達州薩拉索塔機場，因為左機輪消失，不得不先在空中盤桓許久，洩掉大部分油料後才降落，現場激起大量火花，場景相當驚人。

據《獨立報》報導，該架飛機在中美洲國家貝里斯起飛後，機長就發現左機輪不見了，因此在落地前，先在墨西哥灣將多餘燃油排出，避免降落時磨擦的火花造成大火。

飛機終於在當地時間28日晚間6時降落，在跑道上滑行時濺出無數火花，幸好並沒有釀成任何火勢，飛機最後成功停靠在跑道旁的草坪上，機師和乘客都沒有受傷。

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