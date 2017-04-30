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把員工當小學生？ 強國銀行下令手抄11萬字規章

2017-04-30  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕好扯！中國福建某間國有銀行日前竟行文各分行，要求全體員工學習《違規行為處理辦法》，並「手抄」這份逾3萬7000字的規章3次！

綜合中媒報導，《違規行為處理辦法》共有154條規定，共3萬7120字，抄3次就是11萬1360字，還要求5月10前須繳交。目前已有多名行員向福建省銀監局等部門投訴，但尚未獲得回應，讓眾人苦惱不已。

有名林姓女員工表示，她與丈夫兩人是同事，平時工作繁重，每天都是晚上7點後才到家，有時甚至更晚，現在竟還要「寫功課」，她直言，若是員工犯錯被要求抄寫，那無話可說，但上級竟要求所有人都要抄，讓她覺得匪夷所思。多名員工證實確有其事，還有人爆料，連食堂員工、司機等人也不例外。

報導指出，網路上已開始有人提供「收錢代抄」的服務，1次高達3000元人民幣（約新台幣1萬3043元），而且離大限越近，價格越貴。

中國網友表示，「以前老師教課文時，都會先在黑板上抄一遍，麻煩領導先帶頭抄一次做示範」；還有人調侃，「腦殘領導：意不意外！驚不驚喜！」；也有人怒批，「誰來管束制約這些任性的領導奇思（專整員工的思維）？員工罷工抗議不行，向職能部門反映又不起屁作用，上級更是包容，員工該怎麼辦？」

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  • 小學生嗎？中國有間銀行竟要求旗下員工，手抄《違規行為處理辦法》。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者張協昇攝）

    小學生嗎？中國有間銀行竟要求旗下員工，手抄《違規行為處理辦法》。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者張協昇攝）

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