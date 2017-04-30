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哥倫比亞大樓倒塌 釀20死、多人傷

哥倫比亞北部的卡塔赫納市（Cartagena）大樓27日突然倒塌，目前已經造成20人死亡，多人輕重傷。（歐新社資料照）

2017-04-30  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞北部發生大樓倒塌意外，一棟住宅大樓27日突然倒塌，目前已知造成20人死亡，有41人獲救，其中16人傷勢嚴重。

綜合外媒報導，哥國北部的卡塔赫納市（Cartagena）一棟6層樓高的住宅大樓27日因不明原因突然倒塌，經連日來的搶救，救難人員從瓦礫堆中救出41人，其中16人傷勢嚴重，另有20人不幸罹難。

當地媒體指出，這棟倒塌的大樓是棟違建，當地市長杜克（Manolo Duque）則表示，該大樓建商使用「假建照」建造房屋，而20名罹難者中有12人的身分也已查出。

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