羨慕！ Google執行長 去年年薪60億元

Google公司的一份報告顯示，執行長皮查伊（Sundar Pichai）去年年薪為1億9970萬美元（約新台幣59億8920萬元）。（歐新社）

2017-04-30 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕Google公司的一份報告顯示，執行長皮查伊（Sundar Pichai）去年年薪為1億9970萬美元（約新台幣59億8920萬元），是他2015年年薪的兩倍之多，薪資之高令人咋舌。

據《CNN》報導，其實皮查伊的基本工資只有65萬美元（約新台幣1950萬元），但他得到了1億9870萬美元（約新台幣59億5921萬元）的股票分紅。Google薪資委員會將皮查伊的高薪，歸功於他晉升為CEO後，推出許多成功的產品。