川普上任100日 全美逾300場示威抗議

2017-04-30 05:12

〔中央社〕全美各地今天有成千上萬抗議民眾，利用美國總統川普（Donald Trump）上任100天走上街頭，要求川普採取行動因應氣候變遷。主辦單位稱，全美各地今天有超過300場示威抗議。

路透社報導，在首都華盛頓，抗議民眾今天連續第2個週六走上街頭，挑戰川普的環境立場，要求他遵循前總統歐巴馬致力推動的遏阻氣候變遷政策。

今天下午登場的華府示威遊行，成千上萬人共襄盛舉，他們選在川普上任首個100天，從美國國會山莊草坪遊行前往白宮。川普上任100天，也意味新總統的傳統「蜜月期」結束。

根據路透社記者估計，「人民氣候大遊行」（People's Climate March）吸引約1萬5000人參與，與上週末的「科學大遊行」（March for Science）規模相當。兩起抗議活動的訴求也大抵雷同。

川普先前誓言將會推翻歐巴馬推動的各項保護措施，抗議民眾今天表示，他們對川普正著手落實誓言深感憤怒。抗議民眾高舉的標語包括「期盼一個無氣候變遷的世界」、「地球比獲利更重要」等。

川普政府正考量退出巴黎氣候協定，包括美國在內逾190國簽署此協定，希望能抑制全球暖化。川普也提議大砍美國環境保護署（EPA）預算。

美聯社報導，主辦單位表示，全美各地今天有超過300場示威抗議。

在奧古斯塔（Augusta），超過2000人聚集在緬因州議會大廈（Maine State House）外頭集會抗議。