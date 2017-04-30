歐盟訂脫歐談判方針 憂法國成下一個

2017-04-30 03:04

〔中央社〕歐盟今天通過英國脫歐談判方針，下一步將制定詳細談判策略，但歐盟眼前最關切的是下週法國大選結果，若脫歐派勝出將嚴重打擊歐盟未來。

除英國外，歐盟27個成員國今天在布魯塞爾召開峰會，討論因應英國脫歐談判方針，由於內部過去一段時間已先行溝通協調，因此今天歐盟展現大團結姿態，27個成員國一致同意通過。

根據歐盟的談判方針，很清楚為非歐盟成員劃下政治紅線，包括無法享有與歐盟成員同樣的權利；對此，即將卸任的法國總統歐蘭德講的很直白，英國無可避免將付出代價，歐洲清楚該如何捍衛自身利益。

至於英國可能會面對哪些代價？歐洲理事會主席圖斯克曾表示，英國首先必須解決脫歐三議題：「人、錢和愛爾蘭」。

不過，歐盟今天展現的大團結也即將面對衝擊，5月7日法國大選決選，中間派馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派瑪琳．雷朋（Marine LePen）對決，其中雷朋希望脫離歐盟並捨棄歐元，這使得歐盟憂慮感升高。

相較英國脫歐，法國脫歐派若勝出，將帶來更嚴重後果，因為法國是歐盟創始成員，與德國並列歐盟兩大支柱，萬一法國脫歐那恐使歐洲一體化破滅。

因此歐盟今天通過的雖然是針對英國脫歐的談判方針，但各界也關注下週法國大選結果，會不會造成第二個國家欲跟進脫歐。