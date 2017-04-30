杜特蒂：東協峰會未討論南海爭議

2017-04-30 00:14

〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂今天在東協領袖峰會的記者會上說，東協領袖們沒有討論南海爭議，但大家期望南海行為準則可在今年之內出爐。

第30屆東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會今天在馬尼拉召開，菲律賓總統杜特蒂在閉幕記者會上說，中國大陸在南海造島的議題不在會議綱程�面，「我們沒有談到造島或其他一些事情，這些事情即使談了也沒用」。

但杜特蒂表示，東協領袖們希望南海行為準則最慢也要在今年以內出爐，「這樣大家在航海時可以比較自在，否則南海始終都會是個衝突熱點」。

目前暫時不清楚杜特蒂口中的「南海行為準則」是否只是菲國外交部最近多次提到的「南海行為準則架構」。

南海行為準則架構將是南海相關各方與中國協商南海行為準則時的依據，菲律賓外交部稍早前說，由於北京已經加入協商，因此這個架構可望在今年6月以前出爐。但官員後來又改口稱可於今年以內敲定。

杜特蒂上任總統後主張與北京建立友好關係，因此在南海爭議上一直保持低調，並回絕許多政界人士所提以南海案仲裁結果向北京施壓的建議。