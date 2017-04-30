杜特蒂把北韓頻射彈當玩煙火 「想玩就讓他去玩」
2017-04-30 00:35
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日在東協（ASEAN）首腦會議後，於新聞發布會上談到北韓問題，他把北韓頻射導彈比擬成玩煙火，「想玩就讓他去玩」，建議周邊國家不要落入金正恩的圈套。
綜合外媒報導，現為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席的杜特蒂，在記者會上呼籲北韓和美國要克制，「東協對朝鮮半島局勢感到極度憂慮，看起來有2個國家在玩他們的玩具，而這些玩具絲毫不具娛樂性。」
杜特蒂表示，別落入金正恩的圈套，「這個人只想終結世界，這就是為何他很開心。他總是微笑，但他真的終結一切，他們會把我們全拖下來」。
杜特蒂說，他預定29日和美國總統川普（Donald Trump）通電話，屆時他會籲請川普，「想玩就讓他去玩」，但不要落入金正恩的圈套、被北韓激怒，如果朝鮮半島發生戰爭，他所在的地區和亞洲將遭受巨大損失。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 川普嘆總統不好當 像在繭居
- 失聯多日幾乎絕望 救難英雄這樣堅持才帶回梁聖岳
- 維權律師李和平 遭中國秘審判三年
- 《中英對照讀新聞》Durham farmer runs off with coal carrying crown 杜倫農夫扛煤逃跑奪冠
- 川普譙沙國不付協防經費 怨巴黎氣候協定歧視美
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 澎湖遊艇風櫃沉沒 船上71人全數獲救
- 新聞追追追》其實蔡總統……
- 15輛低地板公車啟用 服務偏區
- 王子手機泡水 搭飛機急診
- 講道變性侵 神棍重判4年半
- 盧廣仲玩復古ROCK 謝和弦吃口水幫腔
- 澎湖望安賞花火船難 71人跳海獲救
- 419反年改衝突 李來希彭克英函送
- 感謝台灣！資助人與受助童相擁落淚
- 分手砲做了4次告性侵 判女誣告
- 中職》林瑋恩9局上守一壘 意外引發討論（影音）
- Apple Pay 進軍永康商圈
- 大樂透頭獎摃龜
- 麥當勞爆炸案25年 警察催淚影片 追憶拆彈英雄
- 拚防禦率 蔗總要找新洋投
- 司改國是會議》律師陳重言聲明退席 瞿海源：希望繼續一起走完
- Twinko出輯笑爆800萬包養 凱希整骨變臉
- 318佔立院無罪 北檢提起上訴
- 鋒菲昔日分手內幕曝光 王菲經紀人按讚李亞鵬
- 納入社宅 中市精密園區二期勞宅動工
- 匿蹤、垂降 F-35B符合國軍需求
- 失智照顧 中市衛局將成立照護中心
- 步道施工長者摔傷 桃市府允賠
- 日月行館 2千萬九龍琉璃球爆裂
- 越南米冒充台灣米 山水米少東判刑1年6月
- 蔣智賢敲逆轉安 賞獅五連敗
- 藥駕危險！ 開車注意藥物副作用
- 催生428兒保日 家扶定點快閃表演
- 山腳大排拓寬淹田 包商惡言引抗議
- 爸爸重傷、住家被豪雨淘空 她加倍愛家獲獎
- 狀況不佳 陳鏞基休一天
- 公視銅板少年紐約電視展奪銀
- 90歲文夏吃乎飽 養生開唱
- 面對性侵害//專家︰孩子受創 父母陪伴、不指責最重要
- 〈屏東縣議長被控賄選案〉周典論無罪 前現任9議員判有罪
- 屏東東龍宮 拉起台、日、土三國溫暖情誼
- 驚！35歲《冰上奇蹟》男星 舉槍自盡
- 9大國際發明展 新北勇奪27金
- 區域排水草叢生 嘉縣府:汛期前清淤
- 孟耿如騎車耍帥 第三隻手救援
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：杜特蒂把北韓頻射彈當玩煙火 「想玩就讓他去玩」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分