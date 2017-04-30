杜特蒂把北韓頻射彈當玩煙火 「想玩就讓他去玩」

2017-04-30 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日在東協（ASEAN）首腦會議後，於新聞發布會上談到北韓問題，他把北韓頻射導彈比擬成玩煙火，「想玩就讓他去玩」，建議周邊國家不要落入金正恩的圈套。

綜合外媒報導，現為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席的杜特蒂，在記者會上呼籲北韓和美國要克制，「東協對朝鮮半島局勢感到極度憂慮，看起來有2個國家在玩他們的玩具，而這些玩具絲毫不具娛樂性。」

杜特蒂表示，別落入金正恩的圈套，「這個人只想終結世界，這就是為何他很開心。他總是微笑，但他真的終結一切，他們會把我們全拖下來」。

杜特蒂說，他預定29日和美國總統川普（Donald Trump）通電話，屆時他會籲請川普，「想玩就讓他去玩」，但不要落入金正恩的圈套、被北韓激怒，如果朝鮮半島發生戰爭，他所在的地區和亞洲將遭受巨大損失。