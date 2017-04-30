北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
2017-04-30 02:48
法國西北風級兩棲突擊艦。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨（29）日再度試射飛彈，使朝鮮半島緊張情勢更加升高。同時間，法國一艘西北風級兩棲突擊艦也於昨日駛入日本海域，參加下週在關島附近舉行的多國聯合軍演。
綜合外媒報導，這艘法國西北風級兩棲突擊艦在29日駛進日本九州佐世保海軍基地停泊，並預計下週在日本東京以南約2500公里的蒂尼安島（Tinian）執行兩棲登陸演習，一同參與演習的還有美、英、日等各國軍隊。
這艘兩棲突擊艦是於今年2月駛離法國，艦上可搭載35架直升機和4艘登陸艇，並可運載數百名官兵。突擊艦預計在佐世保基地待到5月5日，之後前往關島附近海域與其他3國展開大規模的聯合軍演。
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