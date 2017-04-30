| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演

法國西北風級兩棲突擊艦。（路透）

2017-04-30  02:48

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨（29）日再度試射飛彈，使朝鮮半島緊張情勢更加升高。同時間，法國一艘西北風級兩棲突擊艦也於昨日駛入日本海域，參加下週在關島附近舉行的多國聯合軍演。

綜合外媒報導，這艘法國西北風級兩棲突擊艦在29日駛進日本九州佐世保海軍基地停泊，並預計下週在日本東京以南約2500公里的蒂尼安島（Tinian）執行兩棲登陸演習，一同參與演習的還有美、英、日等各國軍隊。

這艘兩棲突擊艦是於今年2月駛離法國，艦上可搭載35架直升機和4艘登陸艇，並可運載數百名官兵。突擊艦預計在佐世保基地待到5月5日，之後前往關島附近海域與其他3國展開大規模的聯合軍演。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩棲 法國 軍演
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月30日‧星期日‧丁酉年四月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.