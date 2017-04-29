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真的到了！ 卡爾文森號抵韓海域 展開聯合軍演

根據南韓海軍29日消息，卡爾文森號在今天抵達朝鮮半島東部海域，並從晚間6時起，與南韓海軍舉行高強度聯合軍演。（路透）

2017-04-29  22:27

〔即時新聞／綜合報導〕真的到了！美軍卡爾文森號航空母艦打擊群的動向一度搞昏全球，在與日本自衛隊於菲律賓海進行聯合演訓後，今（29）日終於抵達朝鮮半島東部海域，與南韓海軍展聯合軍演。

《韓聯社》報導，根據南韓海軍29日消息，卡爾文森號在當天抵達朝鮮半島東部海域，並從晚間6時起，與南韓海軍舉行高強度聯合軍演。卡爾文森號航空母艦打擊群實施探測、追蹤和攔截北韓導彈的訓練。南韓海軍則派出宙斯盾驅逐艦「世宗大王」號、P-3海上巡邏機、山貓直升機等參加演習。

報導指出，卡爾文森號搭載F/A-18超級「大黃蜂」戰鬥機、E-2C「鷹眼」預警機、EA-18G「咆哮者」電子戰機和MH-60「海鷹」直升機等70多架飛機。

美國總統川普（Donald Trump）早前宣布，卡爾文森號航空母艦打擊群將前往朝鮮半島海域以牽制北韓，但行蹤卻一度成謎，引發全球關注。

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  • 卡爾文森號搭載F/A-18超級「大黃蜂」戰鬥機、E-2C「鷹眼」預警機、EA-18G「咆哮者」電子戰機和MH-60「海鷹」直升機等70多架飛機。（美聯社）

    卡爾文森號搭載F/A-18超級「大黃蜂」戰鬥機、E-2C「鷹眼」預警機、EA-18G「咆哮者」電子戰機和MH-60「海鷹」直升機等70多架飛機。（美聯社）

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