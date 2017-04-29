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美研究：能量飲料恐引起「危及生命」的變化

2017-04-29  23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項研究發現，能量飲料可能讓身體發生「危及生命」的變化，恐導致心律失常。

綜合外媒報導，這項研究發表在美國心臟協會雜誌上，由加州大衛格蘭特美國空軍醫療中心（David Grant USAF Medical Centre）的醫師弗萊徹（Emily Fletcher）主導，他說，有近15%的軍人每天喝下近3罐能量飲料，因此決定研究能量飲料對心臟健康的潛在影響。

研究員把18名自願者隨機分成2組，一組給予市面上得到的32盎司能量飲料，內含108克糖、320毫克咖啡因和其他化合物。另一組則給予相同咖啡因、40毫升萊姆汁、和140毫升櫻桃糖漿的碳酸飲料。6天後，2組再交換飲料。

研究團隊發現，喝下能量飲料的人，代表心室負極時間的QT間隔，比另一組長10毫秒。弗萊徹說，QT間隔太短或太長，可能導致心跳異常，因此產生的心律失常可能危及生命。

研究員還發現，2組喝下飲料都有血壓增高的情形，但能量飲料組在5、6個小時後，血壓仍高於標準，另一組則已恢復正常。弗萊徹說，這顯示咖啡因以外的成分可能對血壓變化產生影響，但這仍需要進一步研究確認結果。

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  • 美國研究發現，能量飲料可能讓身體發生「危及生命」的變化，恐導致心臟心律失常。（美聯社）

    美國研究發現，能量飲料可能讓身體發生「危及生命」的變化，恐導致心臟心律失常。（美聯社）

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