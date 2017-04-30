沒依公司規定時間懷孕生子 中國女子遭罰8882元
2017-04-30 00:02
〔即時新聞／綜合報導〕中國一胎化政策雖已於2015年走入歷史，並全面開放二胎生育，但有中國民眾卻只因為沒事先跟公司打招呼就「提前懷孕」，竟遭公司開罰人民幣2000元（約8882元台幣）。
中媒報導指出，山東濟南的市民周泉指出，她去年依照政府政策生了二胎，但卻遭公司罰款，雖然她提出抗議仍然被罰，據周泉表示，在二胎政策開放後，公司就立了一個新規，針對員工何時可生二胎都做出規定，甚至連懷孕的月份都進行管制，要求1年內最多2人可懷孕，時間則分別是在4月及10月，若按時間表來說，周泉可以懷二胎的時間被排到了2020年。
但據周泉指出，她在簽訂規定時原本只以為是公司怕工作受影響，當時也未說明違規會罰款，而去年該單位也只有她一個人懷孕生子，她在考量到自己已經是高齡產婦的情況下，還是把孩子生下來。周泉也說「也不是想哪個月懷孕就哪個月懷孕呀」。
針對周泉的說法，該公司則聲稱這樣的規定純屬無奈，並稱公司內25人中有17人都是育齡婦女，並指若大家都生小孩公司就無法運轉了。公司負責人還說，不是不讓大家生二胎，而是要按照計畫，但周泉卻沒打任何招呼提前懷孕，「就是不講誠信」。
針對公司規定是否有法律依據，負責人則稱不知法律怎麼規定。不過有律師對此強調，用人單位不能規定女性職員的生育時間，更不能對其罰款，否則權益遭侵犯的女職員可向勞動部門提出申訴。
另有報導提到，在此事引發外界關注後，周泉遭扣除的工資已被返還。
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