吉爾吉斯山崩活埋7屋 傳至少24人待搜救
2017-04-29 22:49
〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯的南部今驚傳山崩意外，導致一處村莊的7棟房屋遭活埋，目前已知釀成至少24人失蹤，當局已緊急要求相關單位前往搜救，現場已聚集近200名搜救人員及百名軍人協助救援。
綜合外媒報導，這起山崩是發生於當地時間週六上午約7點，地點則是位於該國南部奧什州（Osh region）的某處村莊，事發前當地曾下過大雨，據當局指出，目前還不清楚確且有多少人受困。當局在事發後已於事發地點成立臨時救援指揮部展開搜救。
相關報導提到，對領土有超過9成都是山區的吉爾吉斯來說，這並非首度傳出山崩意外，光今年的部分奧什州就已傳出25起山崩意外，並造成6人死亡；在2004年的一起山崩意外更曾釀成33人死亡。有報導指出，當局雖曾做出另行安置的措施，但至今仍有超過千人生活在危險的地帶。
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