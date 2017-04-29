| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

吉爾吉斯山崩活埋7屋 傳至少24人待搜救

2017-04-29  22:49

〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯的南部今驚傳山崩意外，導致一處村莊的7棟房屋遭活埋，目前已知釀成至少24人失蹤，當局已緊急要求相關單位前往搜救，現場已聚集近200名搜救人員及百名軍人協助救援。

綜合外媒報導，這起山崩是發生於當地時間週六上午約7點，地點則是位於該國南部奧什州（Osh region）的某處村莊，事發前當地曾下過大雨，據當局指出，目前還不清楚確且有多少人受困。當局在事發後已於事發地點成立臨時救援指揮部展開搜救。

相關報導提到，對領土有超過9成都是山區的吉爾吉斯來說，這並非首度傳出山崩意外，光今年的部分奧什州就已傳出25起山崩意外，並造成6人死亡；在2004年的一起山崩意外更曾釀成33人死亡。有報導指出，當局雖曾做出另行安置的措施，但至今仍有超過千人生活在危險的地帶。

廣告
  • 中亞國家吉爾吉斯的奧什州（Osh region）今驚傳山崩意外，導致一處村莊的7棟房屋遭活埋，目前已知釀成至少24人失蹤。（圖擷自aljazeera）

    中亞國家吉爾吉斯的奧什州（Osh region）今驚傳山崩意外，導致一處村莊的7棟房屋遭活埋，目前已知釀成至少24人失蹤。（圖擷自aljazeera）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吉爾吉斯 山崩 活埋
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：吉爾吉斯山崩活埋7屋 傳至少24人待搜救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月30日‧星期日‧丁酉年四月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.