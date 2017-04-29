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若香港拿自治對抗 中國官員：可能無法繼續一國兩制

香港維多利亞港。（法新社）

2017-04-29  20:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港社會近年來與中國衝突不斷，中國官員今天就表示，如果有人拿香港的自治對抗中國、損害到「一國」，就可能無法繼續「一國兩制」的安排。

據《BBC》報導，北京政府在香港聯絡辦公室的法律部部長王振民今天在香港出席研討會時表示，如果有人以香港自治對抗中國，威脅到國家存在，那麼將無法繼續兩制安排。他認為香港的高度自治不可以危及到國家統一，當北京政府履行憲制責任時，香港也不該採取各種方法抵抗，這會讓中國在香港的主權「空洞化」。

王振民指出，中國政府就處理香港回歸問題提出「一國兩制」，但在維持「兩制」不變的同時，必須要先滿足「一國」的基本要求。他更警告，如果「一國兩制」失敗，香港的損失會比中國損失更嚴重。

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