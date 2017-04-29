終結「超賣王」！ 美國西南航空將停止超賣機位
2017-04-29 20:09
西南航空將成為美國第2家終止超賣機位的航空公司，第一家為客運量排名全美第5的捷藍航空（JetBlue）。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）超賣機位拖人下機事件引發全球關注。全美「超賣王」西南航空（Southwest Airlines）則在近日宣布，將停止超賣機位，計畫在5月9日推出新的訂票系統。
綜合外媒報導，西南航空將成為美國第2家終止超賣機位的航空公司，第一家為客運量排名全美第5的捷藍航空（JetBlue）。西南航空的CEO凱利（Gary Kelly）說，這對他們來說不是新議題，西南航空多年來一直在檢討超賣機位問題，聯航事件只是增加了問題緊迫性。
西南航空將在5月9日推出全新訂票系統，但發言人Brandy King說，這不意味可確保旅客機位，機場員工徵求自願不登機者的情況仍可能出現，但發生頻率會大大降低。
西南航空為美國運載量最大的航空公司，根據美國運輸部報告指出，2016年美12家主要航空公司，因超賣機位，合計將4萬629位「非自願」的乘客趕下機，西南航空排名第一，佔了1萬4979人。聯航位居第6名。
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