4歲女娃將玩具鈴鐺塞下體 緊急送醫開刀
2017-04-29 20:16
陝西1名女童竟將玩具鈴鐺塞進陰道中，最後開刀順利取出。（圖擷取自都市快報）
〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西1名4歲女童在家玩耍，竟將1個玩具鈴鐺塞進陰道內，家屬緊急送醫開刀，醫生表示「異物直達最深處，若無及時取出嚴重可能穿孔。」
據《都市快報》報導，女童將玩具鈴鐺塞進陰道，經過西安兒童醫院開刀醫生判定，必須立刻開刀取出，否則可能會有局部感染、沾黏、壞死甚至穿孔死亡的狀況。
所幸醫生最後順利取出女童體內鈴鐺，沒有造成感染及其他狀況。該名醫生指出，平常需多注意兒童的遊戲狀況，過去也曾有不少兒童將異物塞進鼻孔或是尿道的案例，家長需多注意，避免類似情況再發生。
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