斥資3億動員80醫生 全球首次換腦手術即將展開

2017-04-29 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕隨著醫學科技的發展，醫生早已能進行器官移植。現在有醫生更致力於大腦移植，而全球首次的「換腦」手術將在未來10個月內進行。

綜合報導指出，義大利神經外科醫生卡納維洛（Sergio Canavero）打算在未來10個月內進行全球首次的換腦手術。這場手術將會在中國舉行，除了會動用到80名外科醫生、耗時36小時外，更斥資1000萬美元（約3億元新台幣）。

雖然有很多專家質疑，重大器官如大腦在經解凍後，能否不受到損傷。但卡納維洛相信冷凍後的大腦很快就可以復活，而且他的團隊近期已經順利將一隻小老鼠的頭移植到另一隻大老鼠身上。

而這樣的換腦手術也遭到許多批評，生物倫理學家卡普蘭（Arthur Caplan）就認為這樣的點子很愚蠢，因為如果在人死前就把他的頭砍下來，可能會被依謀殺罪起訴。