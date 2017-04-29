失聯多日幾乎絕望 救難英雄這樣堅持才帶回梁聖岳

梁聖岳在失聯多日後幸運獲救，由於28日剛好是梁的生日，尼國的觀光部長及醫護人員一起為他慶生。（法新社）

2017-04-29 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣21歲青年梁聖岳和女友劉宸君在尼泊爾喜馬拉雅山的塔曼山區健行時，受困在一處山谷，歷經47天後梁奇蹟獲救，劉女卻不幸逝世。雖然當地嚴峻的氣候及環境為搜救帶來許多困難，部分搜救人員更在多日的尋找後幾乎要產生退意，但在當地人Dawa Tamang的堅持下，最終還是順利找到了梁聖岳，這也讓梁更加感激

梁聖岳、劉宸君是在今年2月下旬前往尼泊爾海拔4千公尺以上的塔曼山區健行，2人卻在3月初與家人失聯，之後2人的親友向外界求援，在搜救隊伍中也包含一名當地人Dawa Tamang，他是在本月26日時於紅寶石山谷地區的納查特河谷（Narchet Khola）發現兩人。

《蘋果日報》報導，Dawa透過翻譯表示，一開始得知梁、劉2人傳出噩耗時，就開始在各個山區進行搜尋，但因山區佈滿冰雪，他與其他搜救員在幾度出動後都搜尋無果，讓所有人幾乎要放棄搜救的希望，不過他始終沒有放棄希望，而是持續致電請求人力支援，過程中雖有些人已漸漸不抱希望，認為在嚴峻的條件下很難找到人，但Dawa還是沒因此退縮，甚至還與對方大吵一架，仍堅持要找到失聯的2人。

所幸在持續搜救後，Dawa終於在26日時發現2人，一開始Dawa看到2人，擔心2人已經過世，還不敢馬上碰觸2人，而是盡量保持原狀並聯絡其他搜救隊員，不過就在等待過程中，梁聖岳突然先開帳篷，並用「Namaste」（尼語的你好）問候Dawa，Dawa在驚喜之餘也趕緊煮了麵給梁聖岳及之後趕來的搜救人員吃。據梁聖岳事後表示，當下真的沒想到會得救，所以被發現時真的很開心，「因為終於看到人了！」

據Dawa表示，梁聖岳及劉宸君在失蹤前曾到過他所在的村莊，且當時還參加了當地的文化活動。